Karamürsel'de 4+1 dubleks daire icradan satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Sarıkum Mahallesi, 234 Ada, 141 Parseldeki 7 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks taşınmaz Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Karamürsel belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Taşınmaz D-130 karayolunun güneyindedir. Taşınmazın üzerinde 4,5 katlı yeni bir bina bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.