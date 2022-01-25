İzmit Belediyesinin bisiklet turu programı devam ediyor 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına devam ediyor. Bisiklet severler olumsuz hava koşullarına rağmen bisiklet turuna yoğun ilgi gösterdi. ‘Bisiklet sevdası olumsuz hava olsa da vazgeçilmez bir sevdadır’ diyerek tura başlayan grup kahvaltı ile güne başladı.
10 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER
Bisiklet tutkunları sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya geldiler. Daha önceki haftalardaki gibi bisiklet severler, Yahya Kaptan’dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çevirdiler. Kar altında yaklaşık 10 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, turu Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.