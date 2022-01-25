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25 Oca 2022 - 15:48- Gündem G: 25 Oca 2022 - 15:50

İzmit Belediyesinin bisiklet turu programı devam ediyor 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hafta sonu etkinlikleri bu hafta da dolu dolu geçti. Her Pazar yapılan bisiklet turları bu hafta kar yağışı altında yapıldı. 

İzmit Belediyesinin bisiklet turu programı devam ediyor  mask


İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına devam ediyor. Bisiklet severler olumsuz hava koşullarına rağmen bisiklet turuna yoğun ilgi gösterdi. ‘Bisiklet sevdası olumsuz hava olsa da vazgeçilmez bir sevdadır’ diyerek tura başlayan grup kahvaltı ile güne başladı.   


10 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER

Bisiklet tutkunları sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya geldiler. Daha önceki haftalardaki gibi bisiklet severler, Yahya Kaptan’dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çevirdiler. Kar altında yaklaşık 10 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, turu Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.
# eğitim, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Oca 2022 - 15:48 - Gündem

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