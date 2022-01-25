İzmit Belediyesinin bisiklet turu programı devam ediyor 



İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına devam ediyor. Bisiklet severler olumsuz hava koşullarına rağmen bisiklet turuna yoğun ilgi gösterdi. ‘Bisiklet sevdası olumsuz hava olsa da vazgeçilmez bir sevdadır’ diyerek tura başlayan grup kahvaltı ile güne başladı.



10 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER

Bisiklet tutkunları sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya geldiler. Daha önceki haftalardaki gibi bisiklet severler, Yahya Kaptan’dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çevirdiler. Kar altında yaklaşık 10 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, turu Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.