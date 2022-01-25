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25 Oca 2022 - 15:50- Asayiş G: 25 Oca 2022 - 15:52

Bir 'tık' ile dolandırıcıların kurbanı olmayın

Son zamanlarda artan sosyal medya hesabı hırsızlıkları ve sonrasında yaşanan dolandırıcılıklar konusunda uyaran uzmanlar her gelen linke tıklanmaması, tanımadık kişilerden gelen mesajların hemen silinmesi gerektiğini ifade ediyor.
Bir 'tık' ile dolandırıcıların kurbanı olmayın mask

Son günlerde artan sosyal medya hesabı hırsızları ve sonrasında yaşanan dolandırıcılıklar dikkat çekiyor. Genellikle mesaj kutusuna gelen linke tıklayan kullanıcılar, ardından hesaplarını dolandırıcıların eline kaptırıyor. Uzmanlar ise sosyal medya hesaplarının çalınmaması için dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Sosyal medya ve bilişim uzmanı Semih Çakır, instagram, facebook gibi sosyal medya hesaplarının nasıl çalındığını anlattı. Dolandırıcıların özellikle, ‘Hesabınız kapatılacak, hesabınızda telif hakkı kanunlarına aykırı paylaşımlar bulunuyor’ gibi mesajlar iletildiğini ifade eden Çakır, “Mesajı gönderdikleri hesap genellikle ‘Instagram Destek’ gibi kullanıcı adlarına sahip olduğu için sosyal medya kullanıcıları o an panikle gönderilen linke tıklıyorlar ve hesaplarını güvene almak için kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapıyorlar. Kullanıcılar hesaplarını güvene almak için instagrama giriş yaptıklarını düşünürken aslında arka planda bambaşka bir işlem yapılıyor. Dolandırıcıların göndermiş oldukları link gerçekte sosyal medya hesabına ait bir bağlantı değil, sahte ara yüzü kurdukları bir web sitesine entegre ettikleri form aracılığıyla girilen kullanıcı adı ve şifrelerin kendi mail adreslerine düşmesini sağlıyorlar” dedi.

O uygulamalara dikkat
Bir diğer yöntemin ise, ‘hesabınıza kim baktı, gizli profil görüntüleme, takipçi analizi’ gibi mobil uygulamalar üzerinden olduğunu söyleyen Semih Çakır, “Bu uygulamalara hesabınız ile giriş yapmanız isteniyor. Giriş yaptığınız anda hesabınıza ait tüm bilgiler uygulama sahipleri tarafından görüntülenebiliyor. Tabi ki tüm uygulamalar hesap çalmak maksadıyla kullanılmıyor fakat bu durumu kötüye kullanan bazı kişiler güvenli uygulamaların ara yüzüne benzeyen hesap çalma uygulamaları yaparak uygulama marketlerinde yayınlayabiliyorlar. Bu yüzden bu ve benzeri uygulamaları kullanmak da hesabınızı riske atmaktadır. Sosyal medya platformları kullanıcılara hiçbir zaman mesaj yoluyla ulaşmaz, eğer hesapla ilgili bir problem varsa uygulama üzerinden bildirim gönderir ya da resmi uzantılı e-posta adresi üzerinden e-posta gönderir” diye konuştu.

Hesabınız çalınırsa ne yapmalısınız?
Hesabın çalınması durumunda yapılması gerekenleri de anlatan Çakır, “Eğer sosyal medya konusunda detaylı bilgiye sahipseniz, hesabınız çalındıktan sonra giriş yapmaya çalıştığınız hesap bilgileriyle giriş yapmayı deneyin, giriş ekranında çıkan ‘giriş yapmayla ilgili sorun yaşıyorum ya da giriş yapmayla ilgili yardım alın’ linkine tıklayarak çıkan adımları izleyin, karşınıza çıkan formdaki bilgileri doldurduktan sonra hesabınızı oluşturduğunuz kurucu mail adresini girin, sonrasında hesabınız incelenip, kurtarmak için tarafınıza bir kurtarma maili gönderecektir. Eğer konuyla ilgili bilginiz yoksa ve hesabınızı kurtarmak için yeterli bilgiye sahip değilseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız” ifadelerini kullandı.

25 Oca 2022 - 15:50 - Asayiş

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