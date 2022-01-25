Kocaeli’de 14 OSB’de 3 gün elektrik yok!

Ülke sanayisindeki enerji krizi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. İran'ın Türkiye'ye 10 gün süreyle doğalgaz veremeyeceğini bildirmesinin ardından 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişti. Bu gelişmenin ardından Türkiye Elektrik İletim A.Ş. de (TEİAŞ) sanayi şirketlerine sözlü bildirimde bulunarak, 24 Ocak itibariyle tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıtlamaları uygulanacağını iletti. Alınan kararla tüm OSB’lerde aydınlatma ve ısınma amaçlı kullanılabilecek kadar enerji çekimine izin verildi. Belirlenen günlerde belirlenen rakamın üzerinde enerji çeken bölgelerin enerjisi TEİAŞ tarafından kesilecek ve cezai yaptırım uygulanacak.

YAKLAŞIK 110 BİN İŞÇİ ETKİLENDİ

Üretimin ve ihracatın artış ivmesi gösterdiğinin ifade edildiği bir dönemde OSB’lerde yaşanan elektrik kesintileri sanayicide deyim yerindeyse soğuk duş etkisi yarattı. Gelişmiş sanayisi ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Kocaeli sınırları içinde bulunan 14 organize sanayi bölgesi kesintilerden nasibini aldı. Kısıtlama sonrası birçok sanayi şirketi üretimi tamamen durdurdu. Yaşanan bu durum doğrudan yaklaşık 110 bin işçiyi etkiledi.

“HALKIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN”

Kesinti süreci ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Dünden itibaren birtakım firmalarımız günlük bazda, birtakım firmalarımız üç günlük bazda duruşa geçtiler” dedi. Pazar akşamı Enerji Bakanı ve Sanayi Bakanı ile online toplantıda bir araya geldiklerini ifade eden Zeytinoğlu, “İran’dan gelen gaz 21 Ocak ve 31 Ocak aralığında olmayacak. Dolayısıyla halkın fazla bir mağduriyet yaşamaması için sanayicilerden durmaları istendi. Biz de hassasiyet olan üretimleri kendileri ile paylaştık. Bu çerçevede bir çalışma yapılıyor. Muhakkak ki eksiklikler ve hatalar yapılıyordur” şeklinde konuştu.

“KISA VADEDE OLUMSUZ ETKİSİ OLACAKTIR”

Kocaeli’deki durumu değerlendiren Zeytinoğlu, “Şu anda ilimizde büyük ölçekte çalışmayan fabrika dediğimiz zaman Ford Otosan ve Kartonsan var. Ford Otosan çalışmayınca onların yan sanayileri de çalışmıyor. Onlar kendi aralarında bilgi paylaşımı yaptı. Bildiğim kadarıyla Ford pazartesi, salı, çarşamba çalışmayacak. Tabi bu durumun üretime ve ihracata kısa vadede etkileri olacaktır. Uzun vadede de muhtemelen mesailer ile bu açık kapatılacaktır diye ümit ediyorum” dedi.

“GERÇEK MALİYETİNİ KİMSE BİLEMEZ”

Kesintinin ekonomik boyutunu yorumlayan Zeytinoğlu, “Bugün okuduğum bir ekonomi gazetesinde 1 milyar dolar maliyeti vardır şeklinde bir yorum okudum. Tabi bu yorum şeklinde açıklanmış bir sayı. Bunu söylemek pek de mümkün değil. Tahmin olabilir. Kimse bunun gerçeğini bilemez” dedi.

“TEİAŞ İLE SANAYİCİ İRTİBATINDA”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ise, “Gerçekleşen elektrik kısıtlaması Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile sanayicilerin irtibatı doğrultusunda gerçekleşti. İl müdürlüğümüzün kesinti ile bir malumatı yok. Kısıtlama süreci TEİAŞ ile sanayi arasında devam ediyor. Süreç TEİAŞ tarafından yönetiliyor” yorumunda bulundu.

KOCAELİ’DEKİ OSB’LERİN İSTİHDAMLARI

Gebze OSB: 26.500

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB: 22.000

Dilovası OSB: 15.250

Kocaeli-Gebze VI. İmes Makina İhtisas OSB: 7.857

Gebze Plastikçiler OSB: 10.020

Gebze Güzeller OSB: 8.141

Gebze Kömürcüler OSB: 430

Makine İhtisas OSB: 5.500

Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas OSB: 2.115

Arslanbey OSB: 5.707

Alikahya OSB: 564

Asım Kibar OSB: 5811

Kandıra Gıda OSB: Faaliyete girdiğinde 50 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

KOBİ OSB KOCAELİ:…..