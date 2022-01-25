25 Oca 2022 - 19:30- Siyaset G: 25 Oca 2022 - 21:49

Hukuk, TÜGVA ile AKP’yi karşı karşıya getirdi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tahliye edilmesi için talimat verdiği, ancak başlayan mahkeme sürecinde dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması kararının ardından İzmit Belediyesi’nin söz konusu davada yetkilisinin AKP İzmit İlçe Kadın Kolları eski Başkanı, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi ve Birinci Başkanvekili Aysel Demirtaş olduğu öğrenildi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Hukuk, TÜGVA ile AKP’yi karşı karşıya getirdi! mask

İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlığında 25 yıl süre ile protokol yapılan TÜGVA Erkek Öğrenci Yurdu ile ilgili İzmit Belediyesi’nde Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan olmasının ardından tahliye için talimat verilmişti. TÜGVA, tahliye işlemi ile ilgili İdare Mahkemesi’ne başvururken Kocaeli 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Ayrıca mahkeme, belediyeye ait taşınmazlarla ilgili güncel tapu kayıtlarının, belediye ile vakıf arasındaki protokolün, konuya ilişkin diğer bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesini istedi.

İPTAL TALEBİNİ CUMHUR İTTİFAKI REDDETTİ

Mahkeme sürecinin devam ettiği olaya mahkeme, protokolün iptali için meclis kararı alınması gerektiğini belirtirken konu İzmit Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında görüşüldü. Mecliste 25 yıllığında tahsis edilen öğrenci yurdu ile yapılan protokolün iptali istendi. Millet İttifakı meclis üyeleri maddenin komisyona havale edilmesini isterken Cumhur İttifakı meclis üyeleri maddenin direkt mecliste oylanmasını istedi. Uzun süren tartışmaların ardından maddenin komisyona gönderilmesi oylandı. AKP meclis üyeleri de oylamayı kabul etmedi. Daha sonra yapılan oylamada komisyona gitmesi teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

BELEDİYENİN YETKİLİSİ AKP’Lİ BAŞKANVEKİLİ

TÜGVA ile İzmit Belediyesi arasında devam eden mahkeme sürecinin TÜGVA ile AKP’yi karşı karşıya getirdiği ortaya çıktı. AKP İzmit İlçe Kadın Kolları eski Başkanı, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi ve Birinci Başkanvekili Aysel Demirtaş’ın yaşanan mahkeme sürecinde TÜGVA’ya karşı İzmit Belediyesi’nin temsilcisi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu sürecin Belediye Kanunu’nda yer alan madde olduğu gerekçe gösterildi.

DEMİRTAŞ İSTERSE…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in temsil ettiği kuruma karşı yani kendi meclisinde alınan karar gereği davalık olduğundan temsil yetkisinin, birinci başkanvekili Aysel Demirtaş’a ait olduğu öğrenildi. Ayrıca söz konusu madde kapsamında Demirtaş’ın isterse kendisinin ya da yetki vereceği biri ile de temsil ettirebileceği ifadesi de yer aldı.

# Kadın, İzmit belediyesi
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25 Oca 2022 - 19:30 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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