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25 Oca 2022 - 16:00- Gündem G: 25 Oca 2022 - 16:01

Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni inceledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan dernekleri başkanları ve temsilcileriyle birlikte yakın zamanda faaliyete geçecek olan Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde sona gelen çalışmaları yerinde inceledi

Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni inceledi mask

Sivil toplum kuruluşlarına kıymet veren İzmit Belediyesi, Balkan kültürünü yeni nesle aktaracak, örf ve adetlerini kentle paylaşacak Balkan Dernekleri Yerleşkesi projesinde son aşamaya geldi. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan Balkan Dernekleri Yerleşkesini ziyaret eden Başkan Hürriyet de Balkan dernekleri başkanları ve temsilcileri ile birlikte hem alanı inceledi hem de son çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.

BALKAN DERNEKLERİ KATILIM SAĞLADI
Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde yaptığı incelemelerde Başkan Hürriyet’e İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP Kocaeli Balkan Masası Sorumlusu Selim Yıldız, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur, SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Gölcük Trakya İlleri Derneği Başkanı Ramazan Korkut, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz, Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu, Kocaeli Pomak Kültür Derneği Başkanı Orhan Eren, Kocaeli Tüm Balkan Derneği Başkan Yardımcısı Cahide Öztürk eşlik etti.

SON AŞAMAYA GELİNDİ
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Balkan derneklerinin fikirleri alınarak ve çalışmalar beraber yürütülerek ortaya çıkarılan projede son aşamaya gelindi. Kısa süre içinde faaliyete geçecek olan Balkan Dernekleri Yerleşkesi her detayıyla Balkan kültürünü temsil ederken içerisinde sergi ve etkinlik alanı, idari alanlar, toplantı odası, mutfak ve kafeterya yer alacak.

# chp, Mustafa, İzmit belediyesi
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25 Oca 2022 - 16:00 - Gündem

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