Antalya’ya sıkıntılı yolculuk!

Kocaelispor’da 17 günlük arada yapacağı Antalya kampı başladı. Olumsuz hava koşulları nedeni ile uçuşlar iptal edildi ve kafile Antalya’ya otobüs ile gitmek zorunda kaldı.
ALTIPARMAK TAKIMLA BULUŞTU
Samsunspor maçının ardından 3 gün izin alan yeşil siyahlılar bugün Antalya Titanic Otel’de toplandı. 10 günlük kampta 1 hazırlık maçı yapılması planlanıyor. Bu kamp, Gökdeniz’in Antalyaspor’a bonservisinden değil, yönetimin kaynakları ile karşılanıyor. Gökdeniz’in bonusu ise önümüzdeki sezon değerlendirilecek. Yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak da Ankara’dan Antalya’ya gitti. Altıparmak önceki akşam futbolcularla kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi, uçakla gelen futbolcuların da gelmesi ile Altıparmak ve yeşil siyahlı futbolcular antrenman öncesinde tanışma toplantısını gerçekleştirdi.
GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeni ile İstanbul’daki uçuşların tamamı iptal oldu. Takım zor şartlar altında otobüsle Antalya’ya hareket etmek zorunda kaldı. Önceki akşam 20.00’de Antalya’ya varan takımın akşamki antrenmanı iptal edildi. Yeşil siyahlılar dünü 11.00 ve 18.00’de olmak üzere çift antrenmanla geçecekti. Kocaelispor kamp sonrası ilk maçını 7 Şubat Pazartesi akşamı Kocaeli Stadı’nda Boluspor ile oynayacak ve karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.