Berkay Dabanlı için flaş olay!

Kocaelispor’un Avusturya’nın Aacht takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Berkay Dabanlı, Kocaelispor forması ile ilk maçına Samsunspor karşısında çıktı. İkinci yarıda forma giyen futbolcunun kötü ve duygusuz oyun karşısında yapacağı hiçbir şey yoktu. 31 stoper ile ilgili transfer sürecinde flaş bir olay yaşandı.

SÖZÜMÜ TUTACAĞIM

Yaşadığı trafik kazasının ardından Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık vefat etmişti. Türkiye’yi ve Türk futbolunu kahreden bu hazin olayın ardından Konyaspor ekibi Berkay Dabanlı ile temasa geçti. Berkay bu girişim karşısında Kocaelispor’a söz verdiğini, yeşil siyahlı kulüpte forma giyip kendi kariyeri için yeni bir sayfa açacağını ve bu nedenle de verdiği sözün arkasında duracağını belirttiği öğrenildi.