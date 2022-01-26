Berkay Dabanlı için flaş olay!

Kocaelispor’un Avusturya’nın Aacht takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Berkay Dabanlı, Kocaelispor forması ile ilk maçına Samsunspor karşısında çıktı. İkinci yarıda forma giyen futbolcunun kötü ve duygusuz oyun karşısında yapacağı hiçbir şey yoktu. 31 stoper ile ilgili transfer sürecinde flaş bir olay yaşandı.
SÖZÜMÜ TUTACAĞIM
Yaşadığı trafik kazasının ardından Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık vefat etmişti. Türkiye’yi ve Türk futbolunu kahreden bu hazin olayın ardından Konyaspor ekibi Berkay Dabanlı ile temasa geçti. Berkay bu girişim karşısında Kocaelispor’a söz verdiğini, yeşil siyahlı kulüpte forma giyip kendi kariyeri için yeni bir sayfa açacağını ve bu nedenle de verdiği sözün arkasında duracağını belirttiği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.