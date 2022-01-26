Beşiktaş’a transfer olan İzmitli Enes Cinemre profesyonel oluyor

Kısa bir süre önce Beşiktaş alt yapısına transfer olan İzmitli ofans oyuncusu Enes Cinemre ile birlikte siyah beyazlıların alt yapısında forma giyen tam 15 futbolcu profesyonel oluyor.
SERGEN YALÇIN İSTEMİŞTİ
Önder Karaveli’nin teknik direktör olması ve A takımda genç futbolcuların daha fazla süre bulması ile öz kaynaklarına iyice yönelen Beşiktaş’ta ilk etapta Enes Cimemre’nın yanı sıra, Berkay Kençtemur, Emre Can Terzi, Adnan Karahisar ve Yusuf Can Calayir profesyonel yapılacak. Gölcük Karadenizspor’dan Altınordu’ya giden 2007 doğumlu Enes, Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından da istenmiş, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın isteği ile futbolcu Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.