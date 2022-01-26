30 ve üzeri 11 futbolcu var

Antalya kampı devam eden Kocaelispor kampın ardından çok kritik bir sürece girecek. Her maçı final niteliği taşıyacak olan yeşil siyahlılarda 90 dakika boyunca mücadeleden taviz verilmeyecek. Dinamik bir oyun oynamak isteyen yeşil siyahlılarda dikkat çeken konulardan birisi de 30 ve üzerinde yaşı olan 11 futbolcunun olmadı. Kaptan Korcan ve Pereira 34 yaş ile takımın en büyük futbolcuları.
KOCAELİSPOR’DA 30 VE ÜZERİ YAŞINDAKİ FUTBOLCULAR
Korcan Çelikay:34
Michael Pereira:34
Georges Mandjeck:33
Johanna Omolo:33
Hasan Hatipoğlu:33
Kerem Can Akyüz:33
Dino Ndlovu:32
Berkay Dabanlı:32
Musa Nizam:31
Atila Turan:31
Mehmet Taş:31
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.