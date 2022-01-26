26 Oca 2022 - 10:15- Spor G: 26 Oca 2022 - 10:16

30 ve üzeri 11 futbolcu var
30 ve üzeri 11 futbolcu var mask
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Antalya kampı devam eden Kocaelispor kampın ardından çok kritik bir sürece girecek. Her maçı final niteliği taşıyacak olan yeşil siyahlılarda 90 dakika boyunca mücadeleden taviz verilmeyecek. Dinamik bir oyun oynamak isteyen yeşil siyahlılarda dikkat çeken konulardan birisi de 30 ve üzerinde yaşı olan 11 futbolcunun olmadı. Kaptan Korcan ve Pereira 34 yaş ile takımın en büyük futbolcuları.

KOCAELİSPOR’DA 30 VE ÜZERİ YAŞINDAKİ FUTBOLCULAR

Korcan Çelikay:34

Michael Pereira:34

Georges Mandjeck:33

Johanna Omolo:33

Hasan Hatipoğlu:33

Kerem Can Akyüz:33

Dino Ndlovu:32

Berkay Dabanlı:32

Musa Nizam:31

Atila Turan:31

Mehmet Taş:31
# Kocaelispor

26 Oca 2022 - 10:15 - Spor

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