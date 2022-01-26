Yener Aykurt basınla buluşacak

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da son olağan genel kurulun ardından yönetime dahil olan ve basın sözcülüğü görevine getirilen Yener Aykurt basın mensupları ile bir araya gelecek. Toplantıda takımın son durumu hakkında bilgi verilecek ve pazar günkü Erokspor maçına davette bulunulacak. Toplantı Derince Stadı karşısında yer alan Konak Restoran’da gerçekleşecek ve saat 10.00’da başlayacak.