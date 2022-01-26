26 Oca 2022 - 10:16- Spor G: 26 Oca 2022 - 10:17

Tuzla, yarın Galatasaray ile karşılaşacak
Tuzla, yarın Galatasaray ile karşılaşacak mask

Süper Lig ve 1. Lig’deki takımlar 2 haftalık arada hazırlıklarına tüm hızı ile devam ediyor. 1. Lig’de Kocaelispor’un rakipleri arasında yer alan Tuzlaspor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile karşılaşacak. Yarın oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak.
# Kocaelispor

26 Oca 2022 - 10:16 - Spor

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