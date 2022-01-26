Tuzla, yarın Galatasaray ile karşılaşacak

Süper Lig ve 1. Lig’deki takımlar 2 haftalık arada hazırlıklarına tüm hızı ile devam ediyor. 1. Lig’de Kocaelispor’un rakipleri arasında yer alan Tuzlaspor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile karşılaşacak. Yarın oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak.