Ara tatil etkinlikleri çocukların neşesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatil için hazırladığı sanat ve eğlence atölyeleri çocukların adeta tatil neşesi oldu. Çocuklar tatilin ikinci gününde etkinliklerin İzmit’teki adresi olan Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelerek kendileri için hazırlanan sanat ve eğlence atölyelerine katıldı. Sanat ve eğlence atölyelerinin yanı sıra fuaye alanında birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi.

ATÖLYELERDEKİ FAALİYETLERE KATILDILAR

Sanat ve Eğlence Atölyeleri ara tatil etkinliklerinin ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Pertev Mehmet Paşa, Selim Sırrı Paşa ve Çoban Mustafa Paşa Salonlarında gerçekleştirildi. 7-13 yaş arasındaki çocuklar bu atölyelerde çamurdan oyuncak yapımına, ebrudan Türk Dünyası Çocuk Oyunlarına ve ekmek yapımına kadar birçok faaliyete katıldı.

BİLİM ŞOV İLE HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

Bunun yanı sıra Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri fuayede kurdukları bilim standında eğitici bilim gösterileri gerçekleştirdi. Bu kapsamda çocuklara, basınç deneyleri, köpük şov, bulutların oluşumu ve yanma deneyleri yaptırılırdı.

ORMANYA SANAT VE DOĞAYI BULUŞTURDU

Sanat ve Eğlence Atölyelerinde Ormanya da stant açtı. Ormanya standı içinde tohum ekim atölyesi ve ağaç dilimi boyama atölyeleri oluşturuldu. Minikler bu stantta maydanoz ekti ve ağaç dilimlerine stencıl kalıplarla hayvan figürlerini resmetti. Bu sayede çocuklar Ormanya standı ile sanat ve doğanın buluşmasına şahitlik etti.

KARAGÖZ VE HACİVAT’TAN SATRANÇ TURNUVASI

Öte yandan Hacivat, Karagöz ve Keloğlan da fuaye alanında çocukları yalnız bırakmadı. Satranç alanında karşı kaşıya gelen Hacivat ve Karagöz’ün bilindik atışmalarıyla renklenen karşılaması çocukları neşelendirdi. Turnuvayı ise Karagöz kazandı.

ANNELERE GELENEKSEL KUMDA KAHVE YAPIMI ANLATILDI

Sanat ve Eğlence Atölyeleri sadece çocukların değil, onlara eşlik eden annelerinin de keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Alanda kurulan Geleneksel Kumda Kahve Yapma Atölyesi’nde annelere kumda kahve yapımı anlatıldı. Anneler daha sonra kumun başına geçerek kahve pişirdi. Pişirilen kahveler keyifle yudumlandı.

ÇOCUKLAR SIRRI PAŞA’YI UNUTMAYACAK

Bu arada etkinliklerin ilk gününde masal anlatıcısı Işılay Baysak tarafından Sırrı Paşa Müzesi’nde kültürel miras atölyeleri gerçekleştirildi. Çocuklar yaşadıkları şehirdeki önemli miras alanlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’nda vakit geçirerek, eğlenceli etkinliklerle tarihte yolculuk yaptı. Masal anlatıcısı Baysak, Sırrı Paşa ile ilgili masal anlatımı gerçekleştirdi. Çocuklar konakta işlemeleri inceleyerek daha sonra bu işlemeleri küçük maketlere işledi. Yapılan etkinlik çocukların hem tarihlerini hem kültürlerini eğlenceli ve eğitici bir şekilde öğrenmelerini sağladı.