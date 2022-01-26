Belediye Derince’nin alt yapısını yabana atmayın

A takım olarak 3. Lig 3. Grup’ta play-off iddiası ile mücadele eden Belediye Derincespor’da alt yapı çalışmaları da tüm hızı ile devam ediyor. Haftanın 4 günü antrenmanlarını Derince Belediyesi Tesisleri’nde yapan sarı lacivertler bireysel performans verileri ile sporcularının son durumları hakkında bilimsel verilere göre hareket ediyor.

KOORDİNATÖR HASAN HÜSEYİN TÜRE

Buna göre alt yapı sporcularına sürat, esneklik, dikey sıçrama analizleri ayrıntılı bir şekilde yaptırıldı. Elde edilen sonuçlar gelecek adına oldukça umut verdi. Belediye Derincespor’da alt yapı koordinatörlüğünü Hasan Hüseyin Türe, U-19 takımı antrenörlüğünü Mehmet Karabina, U-17 takımı antrenörlüğünü Cem Kurşun, U-16 takımı antrenörlüğünü Emre Şenel ve kaleci antrenörlüğünü ise Ekrem Taşdemir yapıyor.