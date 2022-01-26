Büyükşehir’den TIR şoförlerine kumanya

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İzmit Kuzey Marmara Otoyolu’nda İstanbul’a gidişler durdurulmuştu. Farklı illerden İstanbul’a ve Trakya’ya gitmek için yola çıkan TIR şoförleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda bekletildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şoförlere Antikkapı tarafından hazırlanan kumanyaları dağıttı.

KUMANYALARI ANTİKKAPI HAZIRLADI

Bekledikleri turnikelerde alışveriş yapabilecekleri bir imkan bulunmayan turnikelerde bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu. Ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla soğukta beklemek zorunda kalan şoförler için hazırladıkları, içlerinde sandviç, tatlı, meyve ve içeceğin bulunduğu kumanyaları dağıttı. Şoförler için Antikkapı A.Ş. tarafından 100 adet kumanya hazırlandı ve dağıtıldı.

“BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDERİZ”

Büyükşehir’in ekiplerini karşılarında bulan ve Antikkapı personeli tarafından dağıtılan kumanyaları alan şoförler, ekiplere teşekkür etti. Konya’dan yola çıkan Ramazan Büyükcan, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bize gönderdiği yardım paketlerini aldık. Devletimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şoför arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor. Onlar sayesinde bir sıkıntı yaşamadık. Çok teşekkür ederiz.”