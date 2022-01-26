26 Oca 2022 - 10:50- Spor G: 26 Oca 2022 - 10:51

Kayserispor, Diogo’yu yakın takibe aldı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kayserispor, Diogo’yu yakın takibe aldı mask

Kocaelispor’un istikrarlı futbolcularından Diogo Coelho Özçakmak’a Süper Lig takımlarından Kayserispor’un ilgisi olduğu öğrenildi.

MUSA İLE İYİ MAÇLAR ÇIKARDI

Savunmada Musa Nizam ile birlikte iyi maçlar çıkaran ancak son oynanan Samsunspor maçında yaptığı akıl almaz hata sonrası takımını 10 kişi bırakan Türk asıllı Portekizli futbolcu Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak’ı Süper Lig takımlarından Kayserispor’un ilgisi olduğu öğrenildi. Kocaelispor forması ile 19 lig 1 de kupa maçında toplam 1704 dakika sahada kaldı.

YERLİ PAZARI DEĞERLENECEK

Önümüzdeki sezon yerli futbolcuya daha çok ihtiyacı olacak olan Süper Lig takımlarının bu arayışları devam ediyor. Hikmet Karaman’ın çalıştırdığı Kayseri ekibi de Türk pasaportu ile savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi. Bilindiği üzere Kocaelispor’un kanat oyuncularından Benhur ile Kasımpaşa, Yiğitali ile de Antalyaspor ilgileniyordu.
# Kocaelispor

26 Oca 2022 - 10:50 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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