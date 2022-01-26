Pedallara iklim değişikliğine vurgu yapılacak basılacak!

Tour of Antalya 2022’de bisikletçileri rekabet dozu yüksek, zorlu etaplar bekliyor. 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyonda iklim değişikliğine de vurgu yapılacak.

SAYGIN BİSİKLET TAKIMLARI GELİYOR

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve küresel bisiklet ekosisteminin en önemli profesyonel yol bisikleti yarışlarından biri haline gelen Tour of Antalya 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın saygın bisiklet takımlarına dört gün boyunca ev sahipliği yapacak ve Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu dev organizasyonun tanıtımı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımı ile AKRA Hotel’de düzenlendi.

ORGANİZASYON TAKIM LİSTESİ

Pro Kıta Takımı

Alpecin – Fenix (Belçika)

Uno – X Pro Cycling Team (Norveç)

Bingoal Pauwels Sauces WB (Belçika),

Sport Vlaanderen – Baloise (Belçika)

Drone Hopper – Androni Giocattoli (İtalya)

Bardiani – CSF – Faizane (İtalya)

Gazprom Rusvelo (Rusya)

Eolo – Kometa Cycling Team (İtalya)

Human Powered Health (ABD)

Team Novo Nordisk (ABD)

Kıta Takımı

Sakarya BB Pro Team (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Bike Aid (Almanya)

Hre Mazowsze Serce Polski (Polonya)

Minsk Cycling Club (Belarus)

Leopard Pro Cycling (Lüksemburg)

Wildlife Generation (ABD)

WivSungod (Büyük Britanya)

Team Felbermayr SimplonWels (Avusturya)

Abloc CT (Hollanda)

Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya)

Team Corratec (İtalya).

Milli Takım - Almanya Milli Takımı

ETAP PROGRAMI

I. Etap: Side – Antalya (10 Şubat Perşembe)

II. Etap: Kemer – Antalya (11 Şubat Cuma)

III. Etap: Aspendos – Termessos (12 Şubat Cumartesi)

IV. Etap: Antalya – Antalya (13 Şubat Pazar)