Pedallara iklim değişikliğine vurgu yapılacak basılacak!

Tour of Antalya 2022’de bisikletçileri rekabet dozu yüksek, zorlu etaplar bekliyor. 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyonda iklim değişikliğine de vurgu yapılacak.
SAYGIN BİSİKLET TAKIMLARI GELİYOR
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve küresel bisiklet ekosisteminin en önemli profesyonel yol bisikleti yarışlarından biri haline gelen Tour of Antalya 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın saygın bisiklet takımlarına dört gün boyunca ev sahipliği yapacak ve Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu dev organizasyonun tanıtımı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımı ile AKRA Hotel’de düzenlendi.
ORGANİZASYON TAKIM LİSTESİ
Pro Kıta Takımı
Alpecin – Fenix (Belçika)
Uno – X Pro Cycling Team (Norveç)
Bingoal Pauwels Sauces WB (Belçika),
Sport Vlaanderen – Baloise (Belçika)
Drone Hopper – Androni Giocattoli (İtalya)
Bardiani – CSF – Faizane (İtalya)
Gazprom Rusvelo (Rusya)
Eolo – Kometa Cycling Team (İtalya)
Human Powered Health (ABD)
Team Novo Nordisk (ABD)
Kıta Takımı
Sakarya BB Pro Team (Türkiye)
Spor Toto Cycling Team (Türkiye)
Bike Aid (Almanya)
Hre Mazowsze Serce Polski (Polonya)
Minsk Cycling Club (Belarus)
Leopard Pro Cycling (Lüksemburg)
Wildlife Generation (ABD)
WivSungod (Büyük Britanya)
Team Felbermayr SimplonWels (Avusturya)
Abloc CT (Hollanda)
Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya)
Team Corratec (İtalya).
Milli Takım - Almanya Milli Takımı
ETAP PROGRAMI
I. Etap: Side – Antalya (10 Şubat Perşembe)
II. Etap: Kemer – Antalya (11 Şubat Cuma)
III. Etap: Aspendos – Termessos (12 Şubat Cumartesi)
IV. Etap: Antalya – Antalya (13 Şubat Pazar)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.