26 Oca 2022 - 10:51- Spor G: 26 Oca 2022 - 10:52

BAL’da 2. yarı 1 hafta öne kaydırıldı
BAL’da 2. yarı 1 hafta öne kaydırıldı mask

29 - 30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ayrıca, 23 Ocak’ta 1. haftası oynanan BAL 5. Bölge 1. Grup müsabakaları, 2. haftasından başlayarak diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihleri kaydırılarak oynanmaya devam edecek.

26 Oca 2022 - 10:51 - Spor

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