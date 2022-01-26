BAL’da 2. yarı 1 hafta öne kaydırıldı

29 - 30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ayrıca, 23 Ocak’ta 1. haftası oynanan BAL 5. Bölge 1. Grup müsabakaları, 2. haftasından başlayarak diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihleri kaydırılarak oynanmaya devam edecek.