Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından yapılan İzmit Balkan Kültür Evi’nin açılışını yapmak üzere 30 Ocak Pazar günü İzmit’e geliyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmit programı çerçevesinde İzmit Belediyesi ve il binasını da ziyaret etmesi bekleniyor.