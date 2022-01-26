26 Oca 2022 - 10:52- Siyaset G: 26 Oca 2022 - 10:55

Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor mask

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından yapılan İzmit Balkan Kültür Evi’nin açılışını yapmak üzere 30 Ocak Pazar günü İzmit’e geliyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmit programı çerçevesinde İzmit Belediyesi ve il binasını da ziyaret etmesi bekleniyor.
# Kocaeli, kocaeli haber, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, Başiskele, Kocaeli Gazete, KOCAELİ GAZETESİ, Dilovası, Darıca, kocaeli gazete haber, , Kocaeli haberleri, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, Kartepe, kocaeli gündem, kocaeli son dakika, İzmit, Gebze, kocaeli flas haber, kocaeli guncel haberler, Çayırova, Körfez, Gölcük, chp, İzmit belediyesi
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor” mask
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor”
Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak mask
Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak
“CHP’yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi” mask
“CHP’yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi”
Yıldızlı: İnsanlar emekli olmadan iş cinayetlerine kurban gidiyorlar mask
Yıldızlı: İnsanlar emekli olmadan iş cinayetlerine kurban gidiyorlar
EYT’liler CHP ile haklarını aradı mask
EYT’liler CHP ile haklarını aradı
CHP Karamürsel Geçici Kurulu,   Ankara’dan onay aldı  mask
CHP Karamürsel Geçici Kurulu,   Ankara’dan onay aldı 
CHP’li Sarıtoprak, Bıyık’a Özkan’ı sordu mask
CHP’li Sarıtoprak, Bıyık’a Özkan’ı sordu
"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz" mask
"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz"
Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!" mask
Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!"
Onursal Adıgüzel: “Anketler AKP ve Erdoğan gidiyor diyor” mask
Onursal Adıgüzel: “Anketler AKP ve Erdoğan gidiyor diyor”

26 Oca 2022 - 10:52 Kocaeli- Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.550.297 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kabataş meclis üyeliğinden istifa etti mask
Kabataş meclis üyeliğinden istifa etti
“Dünya bizi kıskanırken mumları hazır edin” mask
“Dünya bizi kıskanırken mumları hazır edin”
"Enerji güvenliğimiz için Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya’dan vazgeçemeyiz" mask
"Enerji güvenliğimiz için Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya’dan vazgeçemeyiz"
“Aynı tüketimle iki katı fatura ödeyen esnaf dükkanda ısıtıcı bile yakmıyor” mask
“Aynı tüketimle iki katı fatura ödeyen esnaf dükkanda ısıtıcı bile yakmıyor”
Şama: İslam Birliğini kurmak zorundayız mask
Şama: İslam Birliğini kurmak zorundayız
Kırcı: Gençler ekonomik nedenlerden intihar ediyor mask
Kırcı: Gençler ekonomik nedenlerden intihar ediyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL