26 Oca 2022 - 11:07- Gündem G: 26 Oca 2022 - 11:08

Kocaeli'deki son yağışlar Yuvacık Barajı'na yaradı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 63'e ulaştı.
Kocaeli'deki son yağışlar Yuvacık Barajı'na yaradı mask

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışıyla kentin ana içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda güzel manzaralar oluştu. Yağan karla Samanlı Dağları ve etekleri beyaza büründü. Şehitler Tepesi'ndeki Türk bayrağı ve ağaçlar ile Samanlı Dağları'ndaki kar görüntüsü adeta görsel şölen oluşturdu.

Son bir ayda yağmur ve kar yağışlarıyla Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla 31 milyon 990 bin metreküp su bulunuyor. 2021 yılının aralık ayında yüzde 29'a kadar düşen barajdaki su seviyesi, yağışların etkisiyle yüzde 63'e yükseldi.
Hava sıcaklığının artmasıyla Samanlı Dağları'ndaki karın eriyerek baraja katkı sağlaması ve su seviyesinin artması öngörülüyor.
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26 Oca 2022 - 11:07 Kocaeli- Gündem

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