Kocaeli'deki son yağışlar Yuvacık Barajı'na yaradı

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışıyla kentin ana içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda güzel manzaralar oluştu. Yağan karla Samanlı Dağları ve etekleri beyaza büründü. Şehitler Tepesi'ndeki Türk bayrağı ve ağaçlar ile Samanlı Dağları'ndaki kar görüntüsü adeta görsel şölen oluşturdu.
Son bir ayda yağmur ve kar yağışlarıyla Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla 31 milyon 990 bin metreküp su bulunuyor. 2021 yılının aralık ayında yüzde 29'a kadar düşen barajdaki su seviyesi, yağışların etkisiyle yüzde 63'e yükseldi.
Hava sıcaklığının artmasıyla Samanlı Dağları'ndaki karın eriyerek baraja katkı sağlaması ve su seviyesinin artması öngörülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.