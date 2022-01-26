26 Oca 2022 - 11:17- Gündem G: 26 Oca 2022 - 11:19

Direksiyon başında fenalaştı

Direksiyon başında fenalaşan sürücüye ilk müdahaleyi Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri yaptı.
Direksiyon başında fenalaştı mask

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Altın (65) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde bariyerlere çarptı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler rutin devriye görevi sırasında fenalaşan sürücüyü fark etti. Sürücüye müdahale eden ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda da bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Altın’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, kocaeli haber, kocaeli gündem, Gölcük, Başiskele, son dakika haberleri, Dilovası, Çayırova, kocaeli flas haber, Körfez, Gebze, kocaeli son dakika, Darıca, kocaeli manset, kocaeli gazete haber, , Kartepe, İzmit, sağlık

26 Oca 2022 - 11:17 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.550.297 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze'de 467 m² arsa mahkemeden satılık mask
Gebze'de 467 m² arsa mahkemeden satılık
Çöp konteyneri satın alınacak mask
Çöp konteyneri satın alınacak
Ara tatil etkinlikleri çocukların neşesi mask
Ara tatil etkinlikleri çocukların neşesi
İzmit Belediyesi ve Dernekler ‘Ortak Akıl’ da buluşuyor mask
İzmit Belediyesi ve Dernekler ‘Ortak Akıl’ da buluşuyor
Son 24 saatte koronavirüsten 174 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte koronavirüsten 174 kişi hayatını kaybetti
Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni inceledi mask
Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni inceledi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL