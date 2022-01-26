Gebze'de kar mesaisi devam ediyor

Gebze'de kar timleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi etkisini Gebze’de de sürdüren yoğun kar yağışına karşı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan Gebze Belediyesi kar mücadele ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla, kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren kentin tüm mahallelerinde, ana arter ve caddelerinde çalışma yürüten Gebze Belediyesi ekipleri ayrıca kaldırım ve yaya geçitlerinde de vatandaşların konforlu şekilde hareket edebilmesi için temizlik çalışmaları sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kurulan Karla Mücadele Kriz Masası’nın 777 00 30 numaralı telefonunu arayarak çağrıda bulunan vatandaşların yardımına da koşan ekipler, Eskihisar Mahallesi sakinlerinden Sabri Uğur isimli vatandaşı diyaliz merkezine ulaştırdı. Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokakta yaşayan hayvanların da kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için besleme noktalarına belirli periyotlarda mama takviyesi yapılarak, alanların temiz kalması da sağlanıyor.