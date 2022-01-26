26 Oca 2022 - 11:50- Gündem G: 26 Oca 2022 - 11:54

Gebze Belediyesi'ne ait 4 adet dükkan kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesi'ne ait 4 adet dükkan kiraya verilecek
Gebze Belediyesi'ne ait 4 adet dükkan kiraya verilecek mask

Mülkiyeti Belediyemize ait Adem Yavuz Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:28’ de bulunan 4 adet iş yerleri  (dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma sureti ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

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26 Oca 2022 - 11:50 - Gündem

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