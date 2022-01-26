AKP'li Yılmaz: “Bakalım Orby ne diyecek?”

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İstanbul’da vatandaş karla kaplı yollarda mahsur kalırken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi ile balık masasına oturmasını eleştirdi, “Bakalım Orby bu duruma ne diyecek?” dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NA BÜYÜK TEPKİ

İstanbul Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Binlerce vatandaş tuzlama ve küreme çalışması yapılmadığı için saatlerce yollarda mahsur kaldı. Yolda kalanlar arasında ünlü isimler de vardı. Neredeyse 24 saati bulan esaretin ardından tepkilerin odağında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yardımcısı Murat Ongun vardı. Meteoroloji sürekli uyarı yapmasına rağmen esaretin yaşandığı saatlerde İmamoğlu bir balıkçıda, yardımcısı Ongun İsviçre’de tatildeydi. İmamoğlu, tepkiler üzerine bir ara balıkçıda olduğunu inkar etse de, bir süre sonra gerçek olduğu ispatlandı. Ayrıca İmamoğlu’nun balıkçıya giderken güzergahını bir tuzlama aracıyla açtırdığı da anlaşıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İmamoğlu’nun İstanbullulardan daha çok önemsediği balıkçıdaki görüşme hakkında önemli bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

KİMLERLE KADEH TOKUŞTURDU?

“İstanbul bir afete maruz kalmış vatandaş yollarda çile çekerken; İstanbul Belediye Başkanı Rumelikavağı’nda Rakı-Balık sofrasını kurmuş önemli(!) misafirlerini ağırlıyormuş. Vatandaş; mağdur ve öfkeli bir şekilde arabasını terketmiş evine sağ salim gitme telaşındayken, Başkanın sözcüsü İsviçre’de bir kayak merkezinden süreci yönetiyormuş!

Gelelim, Rakı-Balık sofrasına! Sıradan bir ‘’yemek molası’’ canım, abartılacak ne var? Konuklar mühim! İstanbulludan dahi mühim! Sonuçta İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşiyle kadeh tokuşturulacak! Ve tabi oradaysa ne büyük saadet! Orby’le tanışılacak! İngiliz Büyükelçi’sinin ziyaretleri önemli. Hele de Orby! Hatırlayın! 23 Nisan 2019’da Sir Dominick, kendi Partisini kurma aşamasında olan Ali Babacan’ı ziyaret etmişti.”

BEKLEYELİM BAKALIM NE DİYECEK?

“Ziyaretin ardından köpeği Orby üzerinden şu mesajları paylaşmıştı: “Hayat sürprizlerle dolu. Köpeğim kendi Twitter hesabını açmış. Sanırım bu durum evimizde bazı tartışmalara yol açacak. Ama bugün doğum günü olduğu için, ona iyi şanslar diliyorum.” Bekleyelim bakalım; Sir Dominick’le görüşme adına görev ihmali yapmayı dahi göze alan İmamoğlu’nun bu fedakarlığı karşısında Büyükelçi’nin köpeği Orby nasıl bir twit atacak?”