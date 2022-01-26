26 Oca 2022 - 16:12- Ekonomi G: 26 Oca 2022 - 16:14

Kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu mask

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya başlayan kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde özellikle kadın işgücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Bu sektörde belgesiz çalışmanın yaygın olduğu meslek erbapları tarafından sık sık dile getiriliyor.

İŞ GÜCÜ PİYASASI

Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş gücü piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e sektöre sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi” dedi.
# Kadın

26 Oca 2022 - 16:12 - Ekonomi

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