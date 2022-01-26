Kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya başlayan kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde özellikle kadın işgücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Bu sektörde belgesiz çalışmanın yaygın olduğu meslek erbapları tarafından sık sık dile getiriliyor.
İŞ GÜCÜ PİYASASI
Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş gücü piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e sektöre sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.