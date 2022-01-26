26 Oca 2022 - 16:13- Ekonomi G: 26 Oca 2022 - 16:14

Vakıf taşınmazları   kiraya verilecek 

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre vakıf taşınmazları kiraya verilecek.   

Vakıf taşınmazları   kiraya verilecek  mask

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'de 7 adet taşınmazı kiraya verecek. 2 adet konaklama yeri ve kamping alanı, mesken, 3 adet büro ve yurt binası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek. İhale 1 Şubat 2022 tarihinde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 4 adresindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. 

26 Oca 2022 - 16:13 - Ekonomi

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