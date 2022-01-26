‘Oyunda en çok yatırım alan ülkeler arasındayız’

AdColony EMEA & LATAM Pazarlama Müdürü Melisa Matlum, ülkemizde yetişkin nüfusun yüzde 78’ini oluşturan mobil oyuncu kitlesinin Türkiye’yi global oyun devleri için bir kuluçka merkezi haline getirdiğini belirterek, “Geçen yıl Türkiye, en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. 2022’de de bu yükselişin devam ederek Türk oyun sektörüne yapılan yatırımların 550 milyon doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz” dedi.