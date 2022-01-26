26 Oca 2022 - 16:14- Ekonomi G: 26 Oca 2022 - 16:15

Vergi ödeme süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları nedeniyle vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme sürelerinin uzatıldığını duyurdu

Vergi ödeme süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı mask

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum."

26 Oca 2022 - 16:14 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.550.297 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Oyunda en çok yatırım alan ülkeler arasındayız’ mask
‘Oyunda en çok yatırım alan ülkeler arasındayız’
Vergi ödeme süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı mask
Vergi ödeme süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Vakıf taşınmazları   kiraya verilecek  mask
Vakıf taşınmazları   kiraya verilecek 
Kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu mask
Kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu
Enza Home’dan 2022 trendleri  mask
Enza Home’dan 2022 trendleri 
PepsiCo’dan yeni atılım   mask
PepsiCo’dan yeni atılım  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL