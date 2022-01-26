26 Oca 2022 - 16:16- Ekonomi G: 26 Oca 2022 - 16:17

TEMA Vakfı’ndan uyarı

Mega Endüstri Bölgeleri Türkiye’ye ekonomik faydadan ziyade ekolojik yıkım getirecek

TEMA Vakfı’ndan uyarı mask

Türkiye için yeni bir iktisadi kalkınma hamlesi olacağı belirtilen “mega endüstri bölgeleri”nin yer seçim kararlarını inceleyen TEMA Vakfı, projelerin Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz ekosistem alanlarını koruyacak bir kurgu içinde gözetilmeden, önemli doğa alanlarına telafi edilemeyecek zararlar verilmesine yol açılacak şekilde planlandığını belirtti. Anlık olarak alınan yatırım kararlarının Türkiye için geri dönüşü mümkün olmayan zararlar doğuracağını paylaşan Vakıf, ekolojik değerlerle çelişen, biyolojik çeşitlilik ve doğal varlıklar üzerinde tehdit oluşturan bir kalkınma hamlesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

26 Oca 2022 - 16:16 - Ekonomi

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