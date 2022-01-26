Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek olan Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife’nin kullanıcıları, Yapay Zekâ tabanlı kişisel asistan TOBi’ye büyük ilgi gösteriyor. Kullanıcılara içerik değiştirme hakkında danışmanlık yapan TOBi, yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurdu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,“Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz”dedi.
26 Oca 2022 - 16:16- Ekonomi Güncelleme: 26 Oca 2022 - 16:18
Vodafone’den yenilik
Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek olan Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife’nin kullanıcıları, Yapay Zekâ tabanlı kişisel asistan TOBi’ye ...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.