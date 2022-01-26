26 Oca 2022 - 16:16- Ekonomi G: 26 Oca 2022 - 16:18

Vodafone’den yenilik  

Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek olan Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife’nin kullanıcıları, Yapay Zekâ tabanlı kişisel asistan TOBi’ye ...
Vodafone’den yenilik   mask

Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek olan Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife’nin kullanıcıları, Yapay Zekâ tabanlı kişisel asistan TOBi’ye büyük ilgi gösteriyor. Kullanıcılara içerik değiştirme hakkında danışmanlık yapan TOBi, yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurdu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,“Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz”dedi. 

26 Oca 2022 - 16:16 - Ekonomi

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