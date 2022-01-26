Vodafone’den yenilik  

Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek olan Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife’nin kullanıcıları, Yapay Zekâ tabanlı kişisel asistan TOBi’ye büyük ilgi gösteriyor. Kullanıcılara içerik değiştirme hakkında danışmanlık yapan TOBi, yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurdu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,“Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz”dedi.