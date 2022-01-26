26 Oca 2022 - 16:24- Gündem G: 26 Oca 2022 - 16:28

Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı kayıp mı iddiası?

İzmit Belediyesi tarafından açılan Atatürk Evi için, manevi torunu Eriş Ülger tarafından sergilenmek üzere teslim edilen eserlerden fincan altlığının 2020 yılında kaybolduğu ortaya çıktı. İzmit Belediyesi ise 2022 yılında imzalanan belgede, ürünlerin eksiksiz teslim edildiğini belirtti.
Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı kayıp mı iddiası? mask

İzmit Belediyesi, 2020 yılının Ekim ayında Atatürk'ün kullandığı eşyaları sergilemek üzere Atatürk Evi'nin kurdelesini kesti. Ancak açılış tarihinden önce 20 Ekim tarihinde yapılan sayımda, Atatürk'ün kahve içtiği 10 numaralı fincanın altlığının olmadığı tespit edildi. Hemen harekete geçen İzmit Belediyesi yetkilileri, kayıp olayıyla ilgili tutanak tuttu. Tutanakta, "20.10.2020 Salı günü, saat 09.00'da verilen talimat gereği, Hacı Hızır Mahallesi'nde bulunan Atatürk Müzesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında kullandığı manevi eşyaların bulunduğu 9 adet ahşap sandık açılarak tek tek kilitli cam bölüme konulmuştur. Bu düzenleme esnasında sadece 10 nolu fincan altlığı görülmemiştir" denildi.

“BU TARTIŞMALAR ATATÜRK'ÜN İSMİNE ZARAR VERİYOR”

Uzun süre müzede sergilenen ürünler geçtiğimiz yıl Eriş Ülger'e teslim edildi. İzmit Belediyesi ise eşyaların eksiksiz olarak teslim edildiğini açıkladı. 19 Ocak 2022 tarihinde İzmit Belediyesi tarafından tutulan teslim tesellüm belgesinde, 20 objenin Selman Eriş Ülger'e 2 Mart 2021 tarihinde eksiksiz teslim edildiği ifadesi yer aldı. Konuyla alakalı konuşmaktan kaçınan Atatürk'ün manevi torunu Eriş Ülger ise, "Bu tartışmalar Atatürk'ün ismine zarar veriyor. Bu yüzden konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Kahve fincanının altlığının akıbeti ise bilinmiyor.

# İzmit belediyesi, Mustafa

26 Oca 2022 - 16:24 - Gündem

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