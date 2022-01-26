26 Oca 2022 - 22:06- Spor G: 26 Oca 2022 - 22:07

Artem Kravets ile temasa geçtik

Devre arası transferleri için hareketli bir süreçten geçen Kocaelispor’da ilk hedef Konyasporlu futbolcu Artem Kravets. Yeşil siyahlı kulüp öncelikli...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Artem Kravets ile temasa geçtik mask

Devre arası transferleri için hareketli bir süreçten geçen Kocaelispor’da ilk hedef Konyasporlu futbolcu Artem Kravets. Yeşil siyahlı kulüp öncelikli olarak Konyaspor tarafı ile temasa geçti. Yeşil beyazlı kulüple anlaşıldığı takdirde futbolcunun menajeri yeniden bir görüşme gerçekleşecek ve transferin noktalanması için çaba sarf edilecek.

SADECE TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA 10 DAKİKA OYNADI

33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu geride bıraktığımız sezon Dinamo Kiev takımından Konyaspor’a transfer oldu. Ülkemizde Kayserispor’da da forma giyen Kravets bu sezon yeşil beyazlı forma ile sadece Türkiye Kupası maçında 10 dakika süre buldu. Artem kariyerinde Stuttgart ve Granada takımlarının da formalarını terletti.
# Kocaelispor
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26 Oca 2022 - 22:06 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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