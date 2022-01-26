Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 79.35 gram metamfetamin, 7.30 gram esrar, 1.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli yakandı. Yakalanan 9 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı. T.M., Ş.B. ve K.K. isimli şüpheli şahıslar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.