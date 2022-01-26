Meral Akşener koronavirüse yakalandı

İyi Parti lideri Meral Akşener, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Akşener, eşiyle birlikte 1 hafta boyunca karantina olacakları bilgisini de paylaştı.

"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"

Paylaşımında Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.