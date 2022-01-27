A Takımı, Fevziye Camii’ni kardan temizledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, il genelinde vatandaşların kar yağışından ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, tarihi Fevziye Camii’nin avlusunda ve çevresinde biriken karlar temizlendi, tuzlama çalışma yapıldı.

KARLA MÜCADELEDE ETKİN GÖREV

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde, kırsal bölgeler başta olmak üzere, Kocaeli genelindeki mahallerde acil ihtiyaç duyulan konulara anında ulaşarak müdahale eden ve hızlı bir şekilde çözüm üreten A Takımı ekipleri, karla mücadelede de etkin görev üstleniyor. Kentteki yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat görev yapan ekipler, ilçelerdeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

FEVZİYE CAMİİ’NİN ÇEVRESİ KARDAN TEMİZLENDİ

Gece boyunca, vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışan A Takımı ekipleri, İzmit’in sembol yapılarından olan ve merkez olması dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi Fevziye Camii’nde çalışma gerçekleştirdi. Caminin çevresinde, bahçesinde ve şadırvanında biriken karları küreyen, merdivenlerde oluşan buzları da temizleyen A Takımı ekipleri, daha sonra tuzlama yaptı.

GÜNÜN 24 SAATİ TEYAKKUZDA

Yapılan çalışmalarla vatandaşların, özellikle yaşlıların, camiye gidip gelirken buzlanma ve kardan dolayı olası kazaların önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve ekiplere teşekkür etti.

Günün 24 saati teyakkuzda olan ekipler, halkın ortak kullanım alanı olan üstgeçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, ibadethaneler başta olmak üzere, ilçelerin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.