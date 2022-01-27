27 Oca 2022 - 09:44- Gündem G: 27 Oca 2022 - 09:46

Belsa Plaza’da ki kütüphane gençlerin buluşma noktası olacak

İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza’da hayata geçirilecek ve gençlerin yeni buluşma noktası olacak kütüphane kafenin yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Belsa Plaza’da ki kütüphane gençlerin buluşma noktası olacak mask

İzmit Belediyesi, gençlerin ve çocukların kaliteli vakit geçirebilmeleri, derslerine çalışabilmeleri ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri adına kente bir kütüphane daha kazandırıyor. İlkini Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hayata geçiren İzmit Belediyesi, bu kez Belsa Plaza’da faaliyete geçirilecek kütüphane için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında gençler yeni bir sosyal alana kavuşacak. 

Z KUŞAĞINA HİTAP EDECEK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilecek olan kütüphane, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme alanı görevi görecek. Toplam alanı yaklaşık bin metrekare olacak yeni sosyal alanda 402 metrekare kütüphane, 421 metrekare kafeterya, 70 metrekare Sosyal Stüdyo ve 125 metrekare çok amaçlı salon yer alacak. Sosyal Stüdyo ile dijital platformda kendisini geliştirmek isteyen gençlere imkân sunmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, yeni sosyal alan ile özellikle Z kuşağına hitap edecek.
# İzmit belediyesi

27 Oca 2022 - 09:44 - Gündem

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