Belsa Plaza’da ki kütüphane gençlerin buluşma noktası olacak

İzmit Belediyesi, gençlerin ve çocukların kaliteli vakit geçirebilmeleri, derslerine çalışabilmeleri ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri adına kente bir kütüphane daha kazandırıyor. İlkini Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hayata geçiren İzmit Belediyesi, bu kez Belsa Plaza’da faaliyete geçirilecek kütüphane için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında gençler yeni bir sosyal alana kavuşacak.
Z KUŞAĞINA HİTAP EDECEK
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilecek olan kütüphane, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme alanı görevi görecek. Toplam alanı yaklaşık bin metrekare olacak yeni sosyal alanda 402 metrekare kütüphane, 421 metrekare kafeterya, 70 metrekare Sosyal Stüdyo ve 125 metrekare çok amaçlı salon yer alacak. Sosyal Stüdyo ile dijital platformda kendisini geliştirmek isteyen gençlere imkân sunmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, yeni sosyal alan ile özellikle Z kuşağına hitap edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.