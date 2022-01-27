Emekli subaylarda nöbet değişimi

TESUD Kocaeli Şubesi’nin İzmit Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:70 adresindeki dernek merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan emekli Albay Enver Tunçel tekrar aday olmadı. Tek listeli genel kurulda başkanlığa emekli Albay Zeki Karakadı, yönetim kuruluna ise emekli albaylar; Fuat Pakdil, E.Erhan Kahveci, Ünal Arabacıbaşı ve Hamza Baştürk seçildi. Dernek Başkanı Zeki Karakadı yaptığı konuşmada bu güne kadar görevi başarıyla sürdüren Enver Tunçel’e plaket takdim ederken, tüm eski başkan ve yönetimlere teşekkür etti. Başkan Karakadı, Kocaeli’de yaşayan tüm emekli meslektaşlarını dernek merkezlerinde buluşmaya ve üye olmaya davet etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.