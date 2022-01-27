Karla mücadelede çalışmalar yoğun şekilde sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz olarak etkilenmemesi için karla mücadele ekipleriyle teyakkuzda. Kocaeli’nin her köşesinde ekipleriyle sahada yer alan Büyükşehir, bir yandan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde yolların açık kalması için mücadele ederken, bir yandan da günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çaba gösteriyor. Kar yağışı sebebiyle yollarda buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapılıyor.

220 ARAÇ VE 650 PERSONEL

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Karla Mücadele Ekipleri ana arterler, cadde ve bulvarlar olmak üzere rakımı yüksek kesimlerde tuzlama ve küreme çalışmalarının yanı sıra yol genişletme ve açma çalışması yapıyor. Fen İşleri ekipleri yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kocaeli genelinde kent merkezinde, ilçelerde ve köylerde kapalı yol bulunmuyor. Kocaeli genelinde 220 araç ve 650 personelle tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması ile buzlanmanın herhangi bir olumsuzluk oluşturarak vatandaşların can veya mal kaybına uğramaması için canla başla çalışma yapılıyor.

24 SAAT İKİ VARDİYA

Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, yağan karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Kuruçeşme TOKİ Akpınar konutları, Gölcük İrsadiye Eriklitepe yolu, Körfez Şemsettin-Naip Kalburcu-Belen- Elmacık Radar güzergahı, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILIYOR

Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tuttu. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirdi.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor.