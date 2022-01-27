Özlü, kar kış demeden sahada personelinin yanında

Başiskele’de günlerdir etkili olan yoğun kar yağışına rağmen vatandaşların yol güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ve başarılı işlere imza atan karla mücadele ekibini bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sahada mesai arkadaşlarına destek vererek kendilerini tebrik etti.

150 PERSONELLİK KAR TİMİNE TEŞEKKÜR

Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan Karla Mücadele Ekipleri’nin çalışmalarını yakından ve yerinde bizzat takip eden Başkan M. Yasin Özlü, karla mücadele istasyonu ziyaret etti. Çalışmalar hakkında ilgili müdürlerden ve amirlerden bilgiler aldı. Başkan Özlü, gece gündüz demeden zorlu şartlarda çalışan 150 personellik kar timi ekibine teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZLÜ: AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ziyarette yaptığı açıklamada, “Aşkınan çalışan yorulmaz. Biz de bu aşkı ve enerjiyi milletimizden alıyoruz. Milletimiz bize sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun gereği olarak bize yorulmak yok. Çok güçlü bir ekibimiz var. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününden beri bölgemiz çok ciddi anlamda kar yağışı alıyor. Ama buna rağmen hiçbir sorun hiçbir kriz yaşanmadan yollarımızı 24 saat açık tutmayı başardık. Bir çok ara sokaklarımız dahil tüm yollarımızı açtık. Özellikle iki vardiya halinde çalışan 150 personelimizden oluşan karla mücadele ekibimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.” dedi.

“BAŞİSKELE’DE KOORDİNELİ VE UYUMLU ÇALIŞMA VAR”

İlçede tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu ve koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Başiskelemiz’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile beraber çok koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile köylerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Kent merkezinde bizler yapıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile de koordinasyonumuz tam. Onlar da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bahçecik Kılıçarslan Mahallemiz bizim en fazla kar yağışı alan mahallerimizden bir tanesi. Mahalle Muhtarımız Coşkun Tuncay ile birlikte mahallemizi gezdik. Çok şükür burada bile ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla herhangi bir problem yaşanmadı.”

BAŞKAN ÖZLÜ İLÇEDE TEMİZ İŞLER YAPAN EKİBİNİ DE UNUTMADI

Başkan M. Yasin Özlü, ilçe genelinde yapılan karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yine çetin kış koşullarında temiz bir Başiskele için sahada çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini de ziyaret etti. “Mavi Yeşil Temiz Başiskele” sloganıyla 7 gün 24 saat 365 gün dur durak bilmeksizin sahada çalışan mesai arkadaşlarıyla sohbet etti ve çay içti. Fedakâr ve cefakâr çalışmalarıyla temiz işler çıkaran mesai arkadaşlarına işlerinde kolaylıklar dileyerek emekleri için kendilerine teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZLÜ HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Yasin Özlü, Kılıçarslan ve Şehitekrem Mahallesi’nde yürütülen karla mücadele çalışmalarını incelerken hemşehrilerinin çay davetini de geri çevirmiyor. Başkan Özlü soğuk ve karlı bir kış gününde samimi ve sıcak bir ortamda komşularıyla çay sohbeti de gerçekleştirdi.