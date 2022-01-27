Hasta nakil ambulansları kara kışta görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastaları evlerinden alıp hastaneye götürmeye devam ediyor. Kar kış demeden çalışan mavi ambulanslar, tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta ve yakınını tekrar evine bırakıyor.

AMBULANSLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Kocaeli’nde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle köy yollarında ulaşım zorlaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışırken, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastalara çare olmak için çalışıyor.

NEVZAT AMCA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

15 gündür diyalize giden 61 yaşındaki Nevzat Şahin’in yardımına yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı yetişti. İzmit Çayırköy Hacıoğlu Köyü Kümeevler’de ikamet eden Yaşar Şahin, kardeşi Nevzat Şahin’in karaciğer hastalığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesindeki diyaliz tedavisi için 153 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Çağrının ardından hasta nakil ambulansları harekete geçti. Zorlu kış şartlarına rağmen Hacıoğlu Köyüne ulaşan ekipler 62 yaşındaki Nevzat Şahin’i evinden alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kardeşinin Kocaeli Devlet Hastanesinde 15 gün önce diyalize bağlandığını belirten Yaşar Şahin, “Haftanın 3 günü diyalize gidiyoruz. Bu hizmetten memnunuz, Allah devletimizden razı olsun. Kardeşim siroz hastası, 15 gün önce diyalize gitmeye başladı. Kocaeli Devlet Hastanesinde haftanın 3 günü diyalize bağlanıyor. Bizim için en önemli sorun ulaşım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansları bu hava şartlarında da bize hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar kış demeden nasta nakil ambulanslarıyla hastalara hizmet vermeye devam ediyor.