Büyükşehir’in minik dostları eğlenceyi hak ediyor

Kocaelili çocuklar için yarıyıl tatili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı sanat ve eğlence atölyelerinde renkli görüntüler eşliğinde devam ediyor. İzmit’te Kongre Merkezi’nde, Gebze’de ise Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Etkinliklere çocuklarını getiren veliler ise kahvelerini yudumlayarak, keyifli eğlenceleri izleme fırsatı buluyor.

HALIDAN, KEÇEYE, BEZ BEBEKTEN, IHLAMUR BASKIYA

Sanat ve Eğlence Atölyeleri İzmit ve Gebze’de yarıyıl tatilinin üçüncü gününde devam etti. İzmit Kongre Merkezi’ne gelen öğrenciler, çarşamba günü Geleneksel Oyuncak Yapımı, Bez Bebek, Keçe, Geleneksel Motifler Ihlamur Baskı Halı Dokuma ve KO-MEK Ekmek Yapımı Atölyelerine katıldı. Minikler, Karagöz, Hacivat ve Keloğlan ile de oyunlar oynadı.

SOMUNLAR SICAK SICAK

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki KO-MEK Ekmek Yapımı Atölyesi çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar elleriyle yaptıkları ekmekleri pişirdi ve sonra afiyetle yedi.

GEBZELİ ÇOCUKLARIN ARA TATİL NEŞESİ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler de renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar burada kurulan Geleneksel Oyuncak Atölyesinde, Masal anlatıcısı Işılay Baysak gözetiminde oyuncuklar yaptı ve ürettikleri oyuncakları hayal dünyalarına özgü şekilde boyadı. Filografi Atölyesi de çarşamba günü etkinliklerinde faaliyetlerini sürdürdü.

KONSERVATUVAR EĞİTİMİ BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Öte yandan Sanat ve Eğlence Atölyelerinin en beğenilen etkinliklerinden birini ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencilerinin verdiği mini dinletiler oluşturuyor. Her gün etkinliklerin son saatlerinde gerçekleştirilen müzik dinletilerine aileler ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Fuaye alanındaki performans sahnesinde aldıkları konservatuvar eğitimini sergileyen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencileri yetenekleri ile göz dolduruyor.