Başarılar Karademir

Kentte çok önemli sportif çalışmalara imza atan Kocaeli İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç ve yeni Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi Öğretmeni Melek Karademir’i ziyaret eden beden eğimi öğretmeni arkadaşları, başarılar diledi. İl Okul Sporları Lig Koordinatörü Göksel Ali Argun, Mustafa Kürkan, “Kalaç müdürümüz ve Melek arkadaşımıza ziyaretimiz. Keyifli sohbetlerinden dolayı kendilerine Teşekkür ederiz” dedi.