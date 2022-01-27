“Transferde hata yok!”

“Antrenörlük kariyerime Kocaelispor’da başladım” diyen yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, transferde hata yapma lükslerinin olmadığını belirtti

Uzun sürmedi

Altıparmak hem Kocaelispor’a gelişi hem de hedeflerini gazetemizle şu şekilde paylaştı: “Sayın Başkan Engin Koyun, yöneticilerimiz Mehmet Yaşar ve Faruk Mamik beylerle Kartal’da bir araya geldik. Böylesi bir camiada görev almayı tabii ki çok istiyordum. Başkanımızın ve yöneticilerimizin samimiyetini, sıcakkanlılığını görünce bendeki enerji daha da arttı ve Kocaelispor ile anlaşmam için çok uzun sürmedi.

Önce motivasyon

Antrenörlük kariyerime de burada başladım. Merhum hocamız Ümit Kayıhan’ın ekibinde görev aldım. Şimdi ise teknik direktörüm. Amacımız, hedeflerimiz belli. Her şeyi adım adım gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak futbolcuları sahaya motive edip bizim için ne kadar önemli olduklarını anlatacağız. Bir oyun planımız var ve bu oyunu saha içinde de, saha dışında da sahaya yansıtmaya gayret edeceğiz.

Bolu maçına hazır oluruz

Transfer yapacağız kuşkusuz. Öncelikli olan bölgelerimizi tespit ettik. Transfer konusunda hata lüksümüz yok. İnce eleyip, sık dokuyacağız. Takımın var olan kadrosundaki futbolcuları çok değerli, her biri kaliteli ayaklar. Yeni oyuncuların da katılımı ise kısa sürede o uyum yakalanır. Bolu maçına hem mental hem de maç kondisyonu açısından hazır olacağımızı düşünüyorum.