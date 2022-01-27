27 Oca 2022 - 15:08- Spor G: 27 Oca 2022 - 15:10

“Transferde hata yok!”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
“Transferde hata yok!” mask

“Antrenörlük kariyerime Kocaelispor’da başladım” diyen yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, transferde hata yapma lükslerinin olmadığını belirtti

Uzun sürmedi

Altıparmak hem Kocaelispor’a gelişi hem de hedeflerini gazetemizle şu şekilde paylaştı: “Sayın Başkan Engin Koyun, yöneticilerimiz Mehmet Yaşar ve Faruk Mamik beylerle Kartal’da bir araya geldik. Böylesi bir camiada görev almayı tabii ki çok istiyordum. Başkanımızın ve yöneticilerimizin samimiyetini, sıcakkanlılığını görünce bendeki enerji daha da arttı ve Kocaelispor ile anlaşmam için çok uzun sürmedi.

Önce motivasyon

Antrenörlük kariyerime de burada başladım. Merhum hocamız Ümit Kayıhan’ın ekibinde görev aldım. Şimdi ise teknik direktörüm. Amacımız, hedeflerimiz belli. Her şeyi adım adım gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak futbolcuları sahaya motive edip bizim için ne kadar önemli olduklarını anlatacağız. Bir oyun planımız var ve bu oyunu saha içinde de, saha dışında da sahaya yansıtmaya gayret edeceğiz.

Bolu maçına hazır oluruz

Transfer yapacağız kuşkusuz. Öncelikli olan bölgelerimizi tespit ettik. Transfer konusunda hata lüksümüz yok. İnce eleyip, sık dokuyacağız. Takımın var olan kadrosundaki futbolcuları çok değerli, her biri kaliteli ayaklar. Yeni oyuncuların da katılımı ise kısa sürede o uyum yakalanır. Bolu maçına hem mental hem de maç kondisyonu açısından hazır olacağımızı düşünüyorum.

# Kocaelispor

27 Oca 2022 - 15:08 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.537.610 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Amatörlerin kar esareti devam ediyor mask
Amatörlerin kar esareti devam ediyor
“Taraftar desteğine ihtiyacımız var” mask
“Taraftar desteğine ihtiyacımız var”
İyi haber: Kar yağmaz mask
İyi haber: Kar yağmaz
Derince’nin ateşi kar eritti mask
Derince’nin ateşi kar eritti
Geleceğin jimnastik ordusu geliyor mask
Geleceğin jimnastik ordusu geliyor
Demirer: “Gölcükspor hep profesyonel olmalı” mask
Demirer: “Gölcükspor hep profesyonel olmalı”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL