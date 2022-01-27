K.Mürsel’de yer yerinden oynadı: 73-69

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Kocaeli Basketbol Ligi’nin final niteliği taşıyan maçında lider Karamürsel Gençlik, ezeli rakibi Gölcük Belediye ekibini konuk etti. Müsabakayı son andaki ataklarla 73-69 kazanan Karamürsel zirvedeki yerini sağlamladı. Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya İlçe Gençlik Spor Müdürü Çetin Yıldız'la seyretti, zaman zaman heyecandan yerinde duramadı. Sahanın yıldızı ise Karamürselli Sami Taşçı oldu.