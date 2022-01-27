Güler: "Hiç bir kurumu ortak istemiyoruz"

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, işletmelerin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret ve esnaflık yapmanın çok zorlaştığı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Her yeni açılan veya faaliyetine devam eden işletmelerin ve esnafın gün geçtikçe ortakları çoğalmaktadır. Son yapılan elektrik zamları ve uygulamalar ile yeni bir ortağımız daha işletmelere dahil olmuştur. Ortağımız diyorum çünkü fatura bedelleri o kadar yüksek gelmektedir ki masraf olmaktan çıkmış adeta karşılanmaz ve ödenemez duruma gelmiştir. Hükümetimiz bu çok yüksek elektrik zamlarını bir an önce geri çekmeli ve bu elektrik kurumlarının iş dünyasına zoraki ortaklığına bir son vermelidir" dedi.