27 Oca 2022 - 15:18- Spor G: 27 Oca 2022 - 15:20

Darıcaspor'a yeni sponsor
Darıcaspor'a yeni sponsor mask

Fatih Vinç firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürüten Kenan Aydın, Kocaeli1.Amatör Küme temsilcisi Darıcaspor ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.Darıcaspor Başkan Vekili Başar Özkan‘ın forma hediyesi verdiği Kenan Aydın‘a desteklerinden ve imzalanan forma sponsorluk anlaşmasından ötürü memnuniyetini iletirken, Fatih Vinç gibi güçlü birmarka ve ismi formalarında taşımanın kendilerini mutlu edeceğini ifade etti. Kenan Aydın ise yaptığı açıklamada “Spor aşığı bir kentin spor sevdalısı bir bireyi olarak Darıcaspor kulübüyle yaptığımız forma sponsorluk anlaşması hasebiyle, hem gençlerimize bir hizmet de ve katkıda bulunmak, hem de firmamızın spor camiasında da bulunmasından mütevelli mutluluk duyduk. Darıcaspor kulübüyle yaptığımız bu ilk projenin gelişerek devam edeceğini ümit ediyorum. Kulübümüzün firmamıza göstermiş olduğu teveccühten dolayı, biz de kendilerine teşekkür ediyor ve Darıcaspor’u ilgi ile takip ediyoruz” dedi.

27 Oca 2022 - 15:18 - Spor

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