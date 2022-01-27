27 Oca 2022 - 15:19- Spor G: 27 Oca 2022 - 15:20

Sinan Kurt Bolu’ya geliyor
Sinan Kurt Bolu’ya geliyor mask

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor sol kanata Almanya alt yaş milli takımlarına forma giymiş Sinan Kurt'u düşünüyor. Daha önce Bayern Münih, Hertha Berlin ve Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'u transfer etmeye hazırlanıyor. Mönchengladbach alt yapısından yetişen Sinan Kurt her iki kantta ve forvette de görev yapabiliyor. 1.73 boyundaki oyuncu ilk kez 25 Nisan 2015'te Bundesliga'da maça çıktı. Boluspor’la çalışmalara başlayan bu oyuncu ile ilgili son kararın teknik heyetin vermesi bekleniyor.

27 Oca 2022 - 15:19 - Spor

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