Bu BAL tadından yenmez

80 ilden 260 takımın katılımıyla, 9 bölge ve 27 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanan BAL (Bölgesel Amatör Lig)’da sezonun ilk yarısı 29 Aralık 2021’de oynanan erteleme maçları ile tamamlandı. Pekala ilk yarıda neler oldu ?..

Hereke Yıldız katılmamıştı

Kocaeli takımlarının yer aldığı 7. Bölge 2. Grup’ta Yuvacıkspor’un başarısı dikkat çekerken, 7. Bölge 3. Grup’ta ise müthiş heyecan ikinci yarıda da devam edecek gözüküyor. Bölgesel Amatör Lig’in ilk yarısında toplam 1096 maç oynandı. 2. Bölge 1.Grup'ta 1461 Trabzon, 4. Bölge 1.Grup’ta Pozantı Belediye, 5. Bölge 1.Grup’ta Tokatspor, 6. Bölge 2.Grup’ta Elmasbahçelerspor, 8. Bölge 1.Grup’ta Marmara Ereğli ile Vizespor takımları iki maça çıkmayarak talimatlar gereği AFDK tarafından bir alt lige düşürüldü. İlimizden de Hereke Yıldızspor mali sorunlar nedeni ile lige girmedi ve Süper Amatör Lig’e düştü.

En golcü takım Aliağa

Toplam 2 bin 956 golün atıldığı maçlarda, 39 golle, uzun süredir profesyonel olmak için çaba harcayan Aliağa Futbol en fazla gol atan takım oldu. Bu takımı 35 gol ile Amasyaspor 1968, 31 gol ile Amasraspor takımları takip etti. 10 gol ile Talasgücü Belediyespor’dan Muhammet Özdemir ise en golcü isim oldu. İlk yarıda yönetim kurulu tarafından 3, Amatör Disiplin Kurulu tarafından 9 takıma hükmen mağlubiyet cezası uygulanırken, 69 yönetici ve teknik adama da hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca 7 maça seyircisiz oynama cezası verilirken, 8 takıma da 3 puan cezası uygulandı.

Isparta Emre’ye 7 kırmızı kart

448 kırmızı kartın gösterildiği maçlarda 53 takımın oyuncuları hiç kırmızı kart görmedi. İlk yarıda 7 kırmızı kart ile Isparta 32 Emrespor, 6 kırmızı kart ile Güroymakspor, Nizipspor, Düziçispor ve Konya Ereğlispor en çok kırmızı kart gören takımlar oldu. 6.530 sarı kartın gösterildiği maçlarda 36 sarı kartla Sebat Gençlikspor en çok sarı kart gören, 14 sarı kart ile Aliağa da en az sarı kart gören takımlar oldu.

Yuvacık iyi iş çıkarıyor

Yeni BAL sezonunda Kocaeli’den de 9 takım mücadele etti. 7. Bölge 2. Grup’ta yer alan Yuvacıkspor topladığı 14 puanla ilk yarıyı Kartal Bulvarspor’un ardından ikinci sırada tamamladı. Aynı grupta Değirmenderespor 11 puanla beşinci, Arslanbey Gençlerbirliği ve Doğantepespor 8’er puanla 6 ve 7. sırada ilk yarıyı tamamladı.

Müthiş çekişme

Büyük bir çekişme ve heyecan içinde geçen 7. Bölge 3. Grup’ta Kocaeli takımlarının kıyasıya rekabeti dikkat çekiyor. Bu grupta sezonun ilk yarısını İstanbul Sinopspor 22 puanla lider tamamladı. Gölcük ve Kullar 20’şer puanla İstanbul ekibini takip ediyor. Dördüncü Gebzespor’un 19, beşinci Karamürselspor’un 14 puanı bulunuyor. Çayırova ekibinin de 12 puanı bulunuyor. Statüye göre her hangi bir Kocaeli takımı 3. Lig’e çıkmazsa il sıralamasında son iki sıradaki takımlar yerel lige düşecek.