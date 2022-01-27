Demirer: “Gölcükspor hep profesyonel olmalı”

TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Kocaelispor ve Gölcükspor eski teknik direktörü Remzi Demirer, kurucusu olduğu kulübünün Antalya kampını ziyaret etti ve moral verdi. Demirer takımı moralli ve dinamik bulduğunu dile getirirsen “neredeyse yarım asırdır profesyonel olan kulübümüzün amatörde olması tabii ki kabul edilemez. Altın çamura da düşse, yine altındır. Gölcükspor en kısa sürede profesyonel liglere dönmelidir” dedi.