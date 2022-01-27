Geleceğin jimnastik ordusu geliyor

Minik jimnastikçiler, yarınlara dur durak bilmeksizin hazırlanıyor. Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü Başkanı ve baş antrenörü Tolga Havuç, çalışmalardan kesinlikle taviz vermiyor. Havuç “Ne soğuk havalar ne de kar boran bizi durdurabiliyor. Toplumda spor kültürümüz gelişiyor ve disiplin dolu bir nesil geliyor dedi.